Jordbæravler ser positivt på lovforslag

Ølstrup: Skal det være tilladt at sætte reklamer op i vejkanten, hvis du skal holde loppemarked en weekend, hvis jordbærsæsonen er startet, eller du har nye kartofler.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener, at det skal være tilladt for små byer med op til 3000 indbyggere at gøre reklame for sig selv.

Han har derfor sendt et lovforslag, som bliver behandlet i Folketinget.

Esben Lunde Larsen er imidlertid ikke den eneste, som mener, at det kan være en god idé med lidt vejreklame. Også jordbæravler Henning Ebbensgaard, der driver Lervanggaard lidt udenfor Ølstrup, hilser forslaget velkommen:

- Jeg synes, det er en fin åbning. Hvis de vil gøre noget godt for de små samfund, så er det kun godt, hvis man kan få lov til at gøre lidt reklame for sig selv, siger han.