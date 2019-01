Jonas Tidemand afløser Christoffer Cichosz i Skjern

Skjern: Skjern Håndbold henter Jonas Tidemand fra Ribe-Esbjerg HH ind som afløser for Christoffer Cichosz på stregen næste sæson. Det fortæller Skjern Håndbold i en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

Efter Christoffer Cichosz meddelte, at han næste sæson skifter til TTH Holstebro i kampen for mere spilletid, har Skjern Håndbold søgt en afløser, og valget faldt altså på den 24-årige stregspiller Jonas Tidemand, der i denne sæson er noteret for 19 mål i 14 kampe for Ribe-Esbjerg HH.

Skjern Håndbold betegner Jonas Tidemand som talentfuld og hårdtarbejdende. Han målet 1,99 meter og vejer omkring 110 kilo.

Jonas Tidemand har tegnet en toårig kontrakt med Skjern Håndbold, og det glæder klubbens kommende assistenttræner Claus Hansen, der i landsholdsregi har fulgt og trænet Jonas Tidemand i mange år.

- Skjern Håndbold får en ydmyg og hårdtarbejdende spiller, der uden tvivl vil passe perfekt ind i truppen - både på og udenfor banen. Med kontrakten med Jonas Tidemand får klubben tilført en stærk forsvarsspiller og en rigtig dygtig screeningsspiller, der både kan skabe plads til sine medspillere og sig selv, siger Claus Hansen i pressemeddelelsen.

Den nye mand på Skjern-stregen glæder sig over at blive en del af den vestjyske klub.

- Skjern Håndbold er en klub, som altid spiller med i den sjove ende af ligaen, og som stort set altid deltager i de store, europæiske turneringer. Personligt ser jeg skiftet som et skridt op i min karriere, hvor jeg kommer til at lære en masse fra blandt andet Bjarte Myrhol og Jonathan Stenbäcken. Jeg er rigtig glad og stolt over at blive en del af Skjern Håndbold til sommer, siger Jonas Tidemand i pressemeddelelsen.

Jonas Tidemand har fået sin håndboldopdragelse i FIF, København. De to første år som seniorspiller var i TMS Ringsted, inden han skiftede til Ribe-Esbjerg HH. Jonas Tidemand var med Claus Hansen som træner med til at vinde VM for U19 i 2013.