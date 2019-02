Hanning: - Jeg har modtaget et svar fra Ombudsmanden, hvor han afviser at behandle min sag. I afvisningen er der ingen svar på de mange spørgsmål, jeg har rejst, og det er blot en afvisning med henvisning til flere tidligere sager, der er afgjort. Selv om jeg på ingen måder forstår, hvordan jeg kan blive disciplinært fyret, uden der er rejst nogen anklager mod mig overhovedet, så vil jeg ikke bruge mere af mit liv på den sag, siger John Ladefoged.

I næste uge går det projekt, som han har arbejdet med det sidste års tid, i luften. Det er et projekt med lokale fødevarer.

Derfor ønsker han nu at lægge sagen bag sig og komme videre.

- Jeg har modtaget mange positive kommentarer fra de mange, der har læst om min sag, og jeg fornemmer klart, at mit navn er blevet renset i lokalbefolkningen. Jeg har ikke hørt fra nogen som følge af de anklager, jeg rejser i artiklerne i Dagbladet, og det viser jo også, hvor grotesk sagen er. Hvis jeg havde sagt noget, der ikke passede, ville de selvfølgelig ikke lade det gå stille hen, siger John Ladefoged.

- Jeg har efter afslaget fra Ombudsmanden modtaget en mail fra finansminister Kristian Jensen, hvor han skriver, at han er ked af, at jeg er fyret, og at han er ked af, at han ikke har skrevet til mig tidligere. Derudover spørger han til, hvad jeg laver nu. Det at landets finansminister skriver, at han er ked af, at jeg er blevet fyret, ligger øverst i den mentale kasse, jeg nu har pakket væk, siger John Ladefoged.