John Ladefogeds kollega: Vi troede det værste

Ringkøbing: - Jeg har kendt John Ladefoged, siden han begyndte ved Skat i Ringkøbing. Han er en mand, der virkelig har villet noget. Han var meget motiverende og han ville finde løsninger, så alle Skats kunder blev behandlet korrekt. Han var heller ikke bange for at udfordre systemet, hvis han syntes, noget var forkert. Han var en god direktør, og der er mange her, der savner ham.

Sådan siger en af John Ladefogeds tidligere kolleger i Skat. Kollegaen har ønsket at være anonym, da hun stadig arbejder i Skat, men navnet er redaktionen bekendt.

- Vi blev alle meget rystet, da John blev suspenderet. Før ferien var han pavestolt, fordi han var blevet indstillet til Ridderkorset. Og da forklaringen på suspensionen lød, at det var på grund af forhold i hans privatliv, tænkte folk jo de værste ting. Vi hørte intet andet fra ledelsen, derfor ringede jeg selv til John. Her fik jeg forklaringen, at det var på grund af hans køb af anparter i broderens firma, og at han regnede med, at misforståelsen ville blive opklaret, da han aldrig havde siddet i inddrivelsen. Jeg er sikker på, at han ikke har købt de anparter for at snyde Skat, siger kollegaen.

- Hvis det var forkert at købe de anparter, burde det så ikke have været klaret med en påtale? Det er umenneskeligt at behandle folk, der har gjort det så godt, på den måde, John er blevet behandlet på. Jeg kan blive helt bekymret for at være ansat i Skat, lyder det fra den tidligere kollega.