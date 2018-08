John G. forventer akutbilerne ryger: Beredskabet bliver styrket

Ringkøbing-Skjern: John G. Christensen, Ringkøbing-Skjerns socialdemokratiske medlem af Regionsrådet, forventer, at de sygeplejerskebemandede akutbiler i Tarm, Ringkøbing og Skive bliver nedlagt. Beslutnignen vil blive truffet den 4. september, når Regionsrådet forhandler budgetforliget på plads.

- Det går Socialdemokratiet ind for, og jeg forventer, at vi får det igennem. Det er en vej, vi har villet i lang tid, siger John G. Christensen.

Forslaget er en del af det sparekatalog, som den socialdemokratiske regionsrådsformand Anders Kühnau har lagt frem. Siden har han trukket forslaget om at flytte neurologien til Viborg - men ifølge John G. Christensen bliver akutbilforslaget gennemført.

- Vi fjerner akutbilerne i Tarm og Ringkøbing, og indsætter en paramediciner i ambulancerne og indsætter et ambulancedøgnberedskab i Videbæk, også med en paramediciner. For Ringkøbing-Skjern vil det være en styrkelse af beredskabet. Vi får opkvalificeret ambulancerne og får responstiderne bragt ned, siger John G. Christensen.

Han ser gerne, at anæstesisygeplejerskerne, som bemander akutbilerne, kan benyttes i ambulancerne, hvilket dog vil kræve en dispensation. Han forventer også, at paramedicinerne, som skal bemande den ene af Ringkøbings to ambulancer, og den ene af Tarms to, og den kommende ambulance i Videbæk, skal være på det højest mulige uddannelsesniveau.

- Det her er det bedst mulige forslag, og når vi så samtidig får den fjerde lægehelikopter, ligger vi rigtigt godt akutmæssigt i Ringkøbing-Skjern, siger John G. Christensen.