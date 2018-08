Johanne skaber ingen storm-panik

Ringkøbing-Skjern: Hvis nogen havde frygtet, at både skilte, træer og meget andet skulle være fløjet væk, har den frygt - indtil videre - været ubegrundet.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jan Nørrum, fortæller her ved 6.30-tiden, at det eneste, der er indkommet af meldinger her i Ringkøbing-Skjern, er et væltet træ på Tarmvej 12 i Tarm.

- Ja, det er det eneste, vi har fået ind i løbet af natten, siger Jan Nørrum.

I Hvide Sande melder havnevagt Henrik Kinch også om, at alt ser roligt ud her fra morgenen af.

- Vinden er da frisket op her fra morgenen af, men alt ser roligt ud. Fartøjerne er fortøjret helt fint, og her for lidt siden anløb en kutter med industrifisk, og der var heller ingen problemer med at lægge til kaj, siger Henrik Kinch, der også kan fortælle, at der ikke er vand på kajen.

- Der er overhovedet ingen vand på kajen, og der er helt normal vandstand. Måske vil vandstanden stige omkring 1 meter i eftermiddag, men det er ingenting. Det er faktisk helt normalt for årstiden, lyder det fra havnevagten.

Henrik Kinchs rundtur på havnen har heller ikke givet grund til bekymring.

- Nej, der er da enkelte parasoller, der er fløjet væk fra restauranter og butikker, lige som der også er nogen tomme fiskekasser, der er fløjet lidt rundt. Mere er der ikke i det, fortæller Henrik Kinch, der fortæller, at her omkring klokken 6.30 forventer han, at blæsten topper.

- Lige nu er der vindstød op til 28 sekundmeter, og middelvinden er kun på 21 sekundmeter, siger havnevagten.