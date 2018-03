Den afsatte formand for Ringkøbing Fjord Turisme tog fyringen fra den filosofiske side; andre mente til gengæld, han var en syndebuk.

RINGKØBING: Jørgen Iversen tog fyringen fra posten som formand for Ringkøbing Fjord Turisme fra den filosofiske side:

- Når man stiller op til noget, så skal man gøre sig klart, at man kan blive valgt, eller man kan blive vraget, sagde han umiddelbart efter generalforsamlingen mandag aften på Hotel Fjordgården til Dagbladet.

- I det her tilfælde var det med et mistillidsvotum, og det, synes jeg, er fair nok; det er et redskab, man bruger, det gik mig imod, og det er sådan, som det er, lød det fra Jørgen Iversen.

- Var det en ofring?

- Nej, det synes jeg ikke, det var.

Det var der dog andre, der gjorde. Blandt andre Jens Frich, der talte om, at der var "pisket en stemning op" mod Jørgen Iversen:

- Det her skaber en masse strid. I ved godt, at får I Jørgen sendt ud på denne måde, graves grøfterne endnu dybere, sagde han.

Heller ikke Henning Davidsen brød sig om et mistillidsvotum:

- Det er ikke fair at gøre Jørgen til syndebuk, når man selv har ageret for sent, sagde han.