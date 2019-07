Jobpatruljen kom forbi: 14-årig pige arbejdede helt alene

- I jeres område blev vi som udgangspunkt taget meget godt imod, både af fritidsjobbere og arbejdsgivere. Dog oplevede vi ofte arbejdsgivere, der sagde nej til vores besøg, da de havde for travlt, selvom arbejdspladsen var tom for mennesker, siger hun til Dagbladet.

Ringkøbing-Skjern: Sommertraditionen tro har fagbevægelsens Jobpatrulje været ude i ferielandet og tjekke forholdene for ungarbejderne. Også i Ringkøbing-Skjern har patruljen været ude, og her har 152 virksomheder fået besøg. Jobpatruljen snakkede med 73 fritidsjobbere om deres forhold.

Tør ikke melde sig syge

Patruljen oplevede desuden mange eksempler på, at ungarbejderne selv skulle finde afløser under sygdom, og det er altså i strid med reglerne. Nærmere bestemt 38 af de 73 interviewede unge - mere end halvdelen - skulle selv sørge for, at en anden møder på arbejde, hvis de bliver syge.

- Vi ser desværre tit unge fritidsjobbere, der ikke tør melde sig syge, selvom de oprigtigt er syge og burde blive hjemme, og det er simpelthen ikke godt nok. Fritidsjobberen skal have den bedste start på arbejdslivet, og derfor er der altså regler, der er til for at beskytte fritidsjobberne, siger Daniella Østergaard Roslev.