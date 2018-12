Jobmuligheder og håndbold trækker mange unge eks-vestjyder

175 unge eksilvestjyder starter juleferien med at speed-date lokale virksomheder og se håndboldkamp - på deres gamle hjemmebane. Kommune og erhvervsliv vil gerne have flere til at flytte tilbage.

Ringkøbing-Skjern: Vestas er med, når 175 unge vestjyder, der til daglig bor, studerer eller arbejder udenfor Ringkøbing-Skjern Kommune på lørdag 22. december, er inviteret til at se top-håndboldkamp mellem de forsvarende Danmarksmestre fra Skjern Håndbold og sidste års mestre fra Aalborg på hjemmebane i Skjern Bank Arena. Plus en pep-talk fra Erhvervsrådet og speed-dating med direktører fra et par af de absolut toneangivende virksomheder i kommunen.

- Vi har jobs til de rigtige kandidater og ser også gerne, at der blandt ansøgerne er nyuddannede vestjyder, der allerede har vist, at de er villige til at flytte for at få de rigtige muligheder. Derfor har vi valgt at stille op og møde de unge vestjyder til en snak om, hvad vi som verdensomspændende virksomhed med base i Vestjylland kan tilbyde, siger Tommy Rahbek Nielsen, Senior Vice President hos Vestas, i en pressemeddelelse fra kommunen.