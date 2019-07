Jobfesten fusede ud for kystnært mølleprojekt

Politikerne sagde, at der fulgte flere tusinde arbejdspladser i halen på Vesterhav Syd-møllerne. Men foreløbigt har jobfesten været begrænset.

Ringkøbing-Skjern: De kunne næsten ikke få armene ned.

Både byrådet og landspolitikere med hang til kystnære vindmølleprojekter var begejstrede, da et regeringsnotat i sin tid slog fast, at Vesterhav Syd og Nord-projekterne ville skabe 6.200 jobs i etableringsfasen.

Tallene blev hurtigt brugt til at slå fast, at der ventede en vestjysk jobfest at de helt store, hvis projekterne blev til noget. Skal Midt- og Vestjylland gå glip af 600 arbejdspladser, spurgte den radikale folketingspolitiker Andreas Steenberg i store annoncer, da projektet af forskellige årsager hang i en tynd tråd.

Det skulle dog vise sig, at der var tale om 6.200 årsværk i den fire år lange etableringsperiode, og at man ikke forventede en langvarig jobeffekt. De omkring 6000 årsværk svarer til 1500 arbejdspladser. Den lokale effekt fusede noget ud, da det det efterfølgende viste sig at de i alt 41 kystnære møller skulle produceres i Tyskland.

På havnen i Hvide Sande havde man en forventning om, at møllerne ville skabe 70 job. Om det bliver til virkelighed vil vise sig, når det forsinkede Vesterhav Nord og Syd-projekt for alvor går i gang.

Måske bliver der fremover mere håndfaste tal for både politikere, lokalbefolkning og erhvervslivet, når der nu for første gang skal laves en analyse af jobeffekten - denne gang for de kommende havmølleparker.