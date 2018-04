Jobcenter-indsats helt i top

LO's jobcenter-indeks

LO's jobcenterindeks er udarbejdet for at kunne give et øjebliksbillede af jobcentrenes aktive indsats målt på forskellige indsatsområder, der har LO's beskæftigelsespolitiske bevågenhed.



Formålet med jobcenterindekset er at sætte fokus på de enkelte jobcentres indsats samt at muliggøre sammenligning mellem jobcentrene.



Jobcenterindekset er bygget op på basis af indsatsen på fem fokusområder i beskæftigelsespolitikken:



- Aktiveringsomfang generelt



- Brug af opkvalificering/uddannelse i aktiveringsindsatsen.



- Længde af ledighedsperioder



- Længde af sygedagpengeperioder



- Overledighed blandt indvandrere.