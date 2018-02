Jeppe Morell drømmer om at få et boksebrag mod Patrick Nielsen

Den professionelle bokser Jeppe Morell, der er fra Tarm, håber, at han i løbet af foråret får mulighed for at møde Patrick Nielsen. En kamp, der kan blive afgørende for Morells fremtid i ringen.

- For mig er en kamp mod Patrick Nielsen en perfekt comeback-kamp. Han er jo en mand med mange kampe, og han har en del at bevise. Så hvis, han siger ja, så møder han op i topform, og jeg forventer da, at det bliver en hård kamp, tilføjer Jeppe Morell.

- Jeg talte med Mogens Palle i går (torsdag, red.), og han regner med, at det falder på plads, siger Jeppe Morell, der ser frem til et muligt møde med Patrick Nielsen i letsværvægt i løbet af foråret:

Tarm/Aarhus: Jeppe Morell er fortsat en anelse indebrændt over, at han 5. januar tabte til svenske Sven Fornling i en titelkamp i København på grund af en dyb flænge over højre øje. Men den 28-årige bokser fra Tarm retter nu sit fokus mod en ny kamp og en ny modstander.

For mig er en kamp mod Patrick Nielsen en perfekt comeback-kamp. Han er jo en mand med mange kampe, og han har en del at bevise. Så hvis, han siger ja, så møder han op i topform, og jeg forventer da, at det bliver en hård kamp

Jeppe Morell er 28 år - født og opvokset i Tarm.I slutningen af 2015 skrev han professionel kontrakt med bokseselskabet Danish Fight Night, der drives af promotor Mogens Palle og den tidligere bokser Brian Nielsen.Inden mødet med svenske Sven Fornling 5. januar i år havde Jeppe Morell vundet otte af sine første ni kampe som professionel - heraf tre på knockout.Jeppe Morell er pædagoguddannet og har et deltidsjob på en specialafdeling for diagnosticerede børn på en institution i Aarhus, hvor han i dag er bosat.

- Han har givet udtryk for, at han rundbarberede mig dengang i starten af januar, men han forvrænger virkeligheden, for jeg havde styr på ham. Den kamp irriterer mig, understreger Jeppe Morell.

Utilfreds med afgørelse

Jeppe Morell mener, at kampen mod svenskeren skulle have haft et neutralt udfald på grund af flængen over Morells ene øje. Dette skal ses i lyset af, at der var tale om et såkaldt accidental cut - en tilfældig skade - og da den opstod før fjerde omgang, skulle kampe efter reglerne have været dømt uafgjort.

Ifølge Jeppe Morell forløb kampen planmæssigt, indtil de to boksere i slutningen af anden omgang slog hovederne sammen:

- Jeg har svært ved at finde mig tilfreds med den afgørelse, og jeg er sikker på, at jeg slår Fornling, hvis jeg kommer til at bokse mod ham igen.

Efter sin seneste kamp har Jeppe Morell valgt at skifte træner, så det nu er Thomas Povlsen, der skal sørge for, at bokseren fra Tarm bliver skarp til næste opgave.