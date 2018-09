Jem & Fix bliver fikset op

Ringkøbing/Skjern/Videbæk: Butikskæden Jem & Fix er godt i gang med at gennemføre den helt store gennemgribende renovering af butikken på Skaadsmosevej i Ringkøbing.

Der er tale om en fuldstændig ombygning både indvendig og udvendig, fortæller kædens administrerende direktør Claus Petersen.

- Butikken i Ringkøbing er en af de ældre Jem & Fix-butikker, og derfor er det helt naturligt, at den kommer på niveau med de andre nyere butikker, siger Claus Petersen.

Indvendig bliver der tale om helt ny indretning, og der bliver også lagt nyt gulv. Udenfor bliver den såkaldte "udegård" udvidet, lige som der bliver etableret flere parkeringspladser.

- Alt i alt bliver der tale om en bedre butik. Det bliver lettere at være kunde i butikken, og for de ansatte vil renoveringen betyde, at arbejdsmiljøet bliver yderligere forbedret både med hensyn til sikkerhed og sundhed, lyder det fra den administrerende direktør.

Claus Petersens bedste bud er, at den gennemrenoverede butik åbner dørene i slutningen af oktober.

Kommunens to øvrige Jem & Fix-butikker kører allerede efter de nye principper.

- Butikken i Skjern har været igennem det samme forløb, som Ringkøbing-butikken er i gang med lige nu. Med hensyn til butikken i Videbæk er den så ny, at den fra første åbningsdag har fungeret efter det nyeste koncept, siger Claus Petersen.