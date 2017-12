Jeg har ikke rørt en håndbold siden DM-finalen

For Thomas Klitgaard betyder det alt, at han har bevaret kontakten til håndbolden gennem en rolle som sportslig rådgiver i Skjern Håndbold. Det har gjort karrierestoppet lettere at komme over.

Skjern: Da Skjern Håndbold for et halvt års tid siden mega skuffede måtte forlade Skjern Bank Arena efter nederlaget i den anden DM-finale mod Aalborg Håndbold, var der mange følelser, der drønede rundt i anfører Thomas Klitgaard.

For kampen var afslutning på en omkring 20 år lang karriere som professionel håndboldspiller. I en alder af 39 år var det endegyldigt forbi. Den beslutning var truffet efter grundige overvejelser. Så nu stod han pludselig der med en tom følelse indeni og en træls sølvmedalje udenpå.

- Jeg har ikke rørt en håndbold siden. Jo selvfølgelig har jeg spillet lidt med min søn Johan. Men sådan kastet for alvor - det har jeg ikke, fortæller Thomas Klitgaard.

Ind imellem har han savnet det. Som da Skjern Håndbold slog Team Tvis Holstebro i ligaen. Men det er ikke sådan, det kribler i ham hver eneste gang, han ser Skjern spille. For han ved, hvor meget det kræver at være med på absolut topplan. Masser af hård træning og en meget struktureret hverdag med hvile, den rigtige kost, restitution og så videre.

- Det er kun kampene, jeg savner. Kun de der intense 60 minutter. 60 minutter hvor jeg fik lov til at brænde ud rent fysisk og mentalt. Få nogle tæsk - gi nogle tæsk. Når jeg spillede, så havde jeg det sådan, at det vigtigste i hele verden lige nu, det var de 60 minutter. Den følelse kan jeg ikke få andre steder. Fordi det er så fysisk. Fordi der er kontant afregning her og nu. I de enkelte dueller og i det endelige resultat. Det gav et adrenalinkick, som så endte i glæde eller frustration, fortæller Thomas Klitgaard, der fyldte 40 år i midten af december.

Han var bestemt ikke den, der holdt mest af løbeturene eller den sure fysiske træning.

- Jeg har aldrig rigtig gidet at løbe, men jeg gør det en gang om ugen. Så dyrker jeg crossfit en gang om ugen, og jeg kan også lave lidt styrketræning hjemme i kælderen. Jeg prøver at holde mig nogenlunde fit, siger Thomas Klitgaard.

Det kan dog godt knibe med tiden til det fysiske. For efter håndbolden kunne Thomas Klitgaard endelig kaste sig fuld tid over arbejdet i GlobeCom i Aalborg. Et firma der arbejder med køb og salg af servere, PC'ere, industrielle computere, skærme, periferiudstyr til inddata, datalagringsmedier, netværksudstyr, operativsystemer, software, databaser og informationsstyring, applikationssoftware til kontorer, applikationssoftware til virksomheder og meget mere.

- Jeg kan da godt finde en vis spænding i at gennemføre et stort salg, men det bliver ikke det samme kick, som jeg fik med håndbolden. Men det er et dejligt job. Jeg arbejder langt over fuld tid i GlobeCom. Det positive er, at det aldrig er en hel weekend, der er væk, sådan som det ofte var med håndbolden, fortæller Thomas Klitgaard.

Helt sluppet håndbolden har han dog ikke. Han har nemlig bevaret kontakten til Skjern Håndbold, hvor han har en rolle som sportslig rådgiver i klubbens eliteudvalg.

- Jeg er med til at træffe beslutninger om strategien for holdet. Jeg er med til at bestemme, hvem vi skal forsøge at hente til Skjern Håndbold, hvem vi gerne vil forlænge med og så videre. Jeg har repræsentative opgaver, jeg skal være der for sponsorerne. Der er hele tiden 1000 forskellige opgaver, der skal løses, og det her er en fed måde at få endnu mere at vide om mekanismerne i en professionel håndboldklub. Det er meget interessant, fortæller Thomas Klitgaard.

Han er meget glad for at have fået den mulighed for at bevare noget af kontakten med håndbolden.

- Det betyder alt. Håndbold er jo det, jeg har lavet i de seneste godt 20 år. Det er min passion. Det er det her, jeg bruger mine ledige timer på. Det er det her, jeg brænder for. Jeg har jo også en meget stor del af min omgangskreds her i Skjern, lige som jeg kender mange rundt omkring i håndboldmiljøet. Det havde været forfærdeligt at skulle slippe det på én gang. At jeg har bevaret kontakten til Skjern Håndbold, som er min klub, det har gjort overgangen meget lettere for mig. Nu må jeg så glæde mig over sejrene på en anden måde, forklarer Thomas Klitgaard.

Han kan se tilbage på en utrolig flot karriere med ophold i Spanien og Tyskland.

- Da jeg startede med at spille håndbold, så ville jeg jo ikke rigtig noget med det. Men da jeg fandt ud af, jeg var god nok, så blev det noget andet. Så kom ambitionerne. Jeg har vundet den danske pokalturnering to gange. Jeg mangler bare lige det der DM, som vi var så tæt på. Men i det store hele, så har jeg nået det, jeg gerne ville, siger Thomas Klitgaard.