Jazzfestivalen kom ud med stort overskud

Ringkøbing: På trods af store regnskyl, kommer Ringkøbing Fjord Jazz Festival 2018 ud af det med en rekordomsætning i barerne og sorte tal på bundlinjen.

- Vi kommer ud med et rigtigt pænt overskud. Det var dog også forventningen, for vi har nærmest ikke kunnet få armene ned siden festivalen sluttede. Vi havde simpelthen en fest, og det fik vi at vide igen og igen af vores gæster. Derfor er det også rart, at det giver sig til udtryk i sorte tal på bundlinjen, siger Karsten Andresen, der er formand for bestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Over 3000 gæster lagde vejen forbi, og i alt lyder overskuddet på 35.000 kroner. Hertil kommer 40.000 kroner, der er delt ud til lokale foreninger, der har hjulpet med forskellige opgaver under festivalen.

- Det betragter vi i den grad, som godkendt. Det gik nok ikke nogens næse forbi, at vi i løbet af festivalen havde det vi på godt jysk kalder en smule regn, og noget der mindede om en stærk brise. Det har uden tvivl holdt nogen hjemme. Når vi så alligevel nærmer os antallet af gæster fra sidste år, så viser det, hvor stærkt et brand, vi efterhånden har bygget op, og hvor godt årets setup var, siger Karsten Andresen.