Jazzbilletter kommer til salg nu - inklusive frokost

Stauning: Næste sommer bliver det 9. gang, at Ringkøbing Fjord Jazz Festival slår dørene op for gæster fra nær og fjern på Stauning Havn. Og selv om efteråret og kulden efterhånden har indfundet sig, og festivalen den anden weekend i august kan synes langt væk, så er startskuddet til billetsalget gået.

- Vi mener selv, vi har Danmarks bedste, sjoveste og hyggeligste festival. Det bliver vi bekræftet i hvert eneste år, og det handler om den stemning jazz'ens gæster og de mange frivillige skaber sammen med musikerne. Vi ved, at det er en oplevelse, mange gerne vil have. Derfor egner den sig fantastisk til at være en gave under juletræet, som mandelgave eller blot en gave til sig selv, siger formand for jazzfestivalen Karsten Andresen i en pressemeddelelse.

Der er både kontante og spiselige fordele ved at købe sin jazzbillet inden nytår. Som tidligere år får man nemlig den store jazzfrokostbuffet om lørdagen på festivalen med oven i hatten.