Jazz-festival byder på flere end 30 navne ved fjorden

Stauning: Det koster ofte et firecifret beløb at investere i en billet til en musikfestival, men det kan gøres billigere. Det beviser arrangørerne bag Ringkøbing Fjord Jazz Festival, hvor en partoutbillet kan købes for 395 kroner.

For ottende år i træk bliver området ved Stauning Havn i den anden weekend i august forvandlet til en festivalplads, hvor det i løbet af tre dage bliver muligt at opleve flere end 30 koncerter.

Musikalsk spænder repertoiret på den vestjyske festival fra jazz og folk til pop og rock. Blandt de bands, der er skrevet på plakaten indtil videre, optræder navne som Doctor Django and his Nurses, Louisiana Jazzband & Daimi, Krølle Eriks Skiffle Band, Thilo & Odderskov, Tambourine Men, Just Cruisin', Tørfisk og Bourbon Street Jazzband.

De mange koncerter bliver afviklet i tre store partytelte, så hvis sensommervejret skulle drille lidt dér i dagene fra 9. til 11. august, så er der ingen fare for, at det regner ned i saxofonen.