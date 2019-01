Hoven: Respekten for dyrelivet vil være i centrum, når Hoven Kirke holder jagtgudstjeneste. Det sker tirsdag 29. januar klokken 19.30, oplyser Hoven Kirke i en pressemeddelelse.

Dermed vedligeholder Hoven Kirke en syv år lang tradition for at holde den slags ceremonier. Og det er der særligt en grund til.

- Gudstjenesten understreger Guds skaberværk omkring os og respekten for dyrelivet, som jægerne går på jagt med, skriver kirken.

Under gudstjenesten er der en spændende musikoplevelse i vente for de deltagende, for Varde & Omegns Jagthornslaug giver koncert på jagt-instrumentet. Lyden fra jagthornene vil ifølge pressemeddelelsen fylde kirkerummet med flotte toner og hyldestsignaler til det vildt, som jægerne nedlægger på jagt.

Sognepræst Hans Petur Kirkegaard medvirker i gudstjenesten, der er ikke kun er for jægere. Hoven Kirke skriver, at alle, der kunne tænke sig at mærke det særlige præg, som gudstjenesten giver, er velkomne til at deltage. /EXP