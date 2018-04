Jægerformand: Giv skydepræmier for at aflive mårhunde

Jægerrådet vil organisere et korps af frivillige, der skal deltage i en målrettet bekæmpelse af mårhunde. Den invasive dyreart er i vækst og der er derfor brug for handling, mener formand.

Ringkøbing-Skjern: Et stort antal mårhunde æder sig lige nu gennem den vestjyske natur.

Sidste år blev der aflivet op mod 1400 dyr, men det er slet ikke nok til at holde bestanden nede, fortæller formand for jægerrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Jørgen Dahl. Derfor er der brug for en særlig indsats.

- Hvis det stod til mig, så skulle der gives skydepræmier til jægere eller andre, der afliver mårhunde. Et skud fra hoften kunne være 300 kroner for en voksen og 30 for en unge, siger han.

Pengene kan gå til fælder, benzin til at køre ud og aflive dyr eller batterier til de vildtkameraer, som mange har investeret i for blandt andet at følge med i mårhundesituationen. Hidtil har Naturstyrelsen været tilbageholdende med skydepræmier. Der er da også andre muligheder, nemlig at etablere et korps af frivillige, som vil gå aktivt ind i bekæmpelsesarbejdet.

Jægerrådet inviterer onsdag i næste uge alle interesserede til møde om mårhundebekæmpelse. På mødet vil Naturstyrelsen blandt andet fortælle om, hvilke regler, der gælder for jagt på mårhundene.

- Mårhunden er en invasiv art, som i modsætning til ulven gerne må aflives. Man skal have en særlig tilladelse, hvis man skal skyde den om natten. Men i dagtimerne er der fri jagt på mårhundene, fortæller Hans Jørgen Dahl.

Han oplyser, at man for fem år siden aflivede godt 60 mårhunde. Sidste år var det antal altså vokset til omkring 1400. Spådomme går på, at det vil betyde 5000 årlige aflivninger om fem år, hvis man skal holde bestanden nede.

- Vi ved, at de får omkring ti hvalpe, så det går rigtig stærkt. Jeg tror, at alle der færdes i naturen er kede af mårhunden, som ikke ser på, hvilke æg den æder. Der er brugt mange millioner i Skjern Ådal på at genoprette naturen, og derfor må det være i manges interesse at sikre, at mårhunden ikke ødelægger det, siger Hans Jørgen Dahl.

Mødet om mårhundebekæmpelse bliver holdt i Højmark Hallen på onsdag den 25. april klokken 19.30. Alle interesserede er velkomne, oplyser formanden for jægerrådet.