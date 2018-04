Jægerforbund varsler konsekvenser: Vanvittig selvtægt

- Der er kun en ting at sige til det, og det er, at det er noget lort, siger Dan Emtkjær Jensen, der er næstformand hos Ringkøbing Jægerforbund.

Det er et meget alvorligt lovbrud og vanvittigt eksempel på selvtægt. Hvor jeg håber, at den her sag bliver opklaret, og at strafferammen udnyttes fuldt ud.

- Vi kan jo ikke kontrollere, hvad folk tænker og gør. Det her er forkert, fordi loven siger, at man ikke må. Ulven er jo fredet, fortæller Dan Emtkjær Jensen.

Det kan dog være mere end svært at kontrollere sine medlemmer, hvis nogen får lyst til at gøre, som det var tilfældet mandag:

Behov for ændring

Formanden hos Ringkøbing Jægerforbund er knapt så overrasket over, at ulve-debatten nåede til et egentligt skud.

Lars Christian Rejkjær er dog også klar i mælet efter mandagens hændelse:

- Det er jo noget, som vi kun kan tage klart afstand fra, siger han.

Ifølge formanden er der behov for ændringer i lovgivningen, og det skal ske snart:

- Fra mit syn er det fint, at ulven er der, men jeg mener, at der skal være faste jagttider på den. Jeg tror, at det vil tage noget af presset væk. Ulven er nok kommet for at blive, men jeg mener, at der bør være mulighed for jagt i bestemte tidsrum, hvis den generer. Selvfølgelig på betingelse af, at man har tilladelse, mener Lars Christian Rejkjær.