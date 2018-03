Jægere føler sig overset af nyt nationalparkråd

Jægerrådet i Ringkøbing-Skjern undrer sig over, at foreninger med langt færre medlemmer automatisk har fået plads i kommunalt nationalparkråd, mens jægerne i første omgang ikke er med.

Skjern Å: Hvorfor er der ikke afsat en plads til jægerne i det nye nationalparkråd?

Sådan spørger formand for jægerrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Jørgen Dahl.

Han er skuffet over, at jægerne ikke er selvskrevet til en plads i det nye kommunale råd, der skal arbejde for Nationalpark Skjern Å.

- Der er 5.500 personer i Ringkøbing-Skjern, som kan indløse jagttegn. Derfor synes vi, at vi burde have en plads i det nye råd. Vi kan se, at foreninger, der repræsenterer langt færre mennesker, på forhånd er udvalgt til at deltage, siger Hans Jørgen Dahl.

Det er økonomiudvalget, som har besluttet, hvordan det nye nationalparkråd skal sættes sammen. På forhånd har Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Vestjysk Landboforening fået en plads hver, ligesom der nu bliver udpeget fire politikere.

- Jeg ved ikke, hvorfor man ikke vil satse på os. Måske er det, fordi vi slår dyr ihjel, siger jægerrådsformanden.

Jægerrådet har dog ikke opgivet at få indflydelse på et kommunalt nationalparkudspil.

Rådet vil nu søge en af de fire pladser, der er sat af til borgere i kommunen.

Borgmester Hans Østergaard (V) har på forhånd opfordret foreninger eller organisationer, som gerne vil optages, til at søge om at få en af de sidste fire pladser. Og den opfordring vil jægerrådet benytte sig af.

Hans Jørgen Dahl håber det lykkes, og at der også bliver plads til at være kritisk.

- Vi kan ikke blindt arbejde for en nationalpark. Rammerne skal være i orden. Jeg mener, at en nationalpark skal være med til at skabe en positiv udvikling for området. Den skal være til glæde for de mennesker, som bor her 365 dage om året. Vi skal ikke sælge ud af det hele for de mennesker, som kommer forbi i otte dage, fastslår formanden for jægerrådet.