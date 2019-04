Ja til Videbæk-højhuse med stemmerne 4-2

Videbæk: Bomidtvests plan om at opføre tre etageejendomme med 36 lejligheder på Bredgade i Videbæk har passeret den første af tre forhindringer. Teknik- og miljøudvalget har netop stemt ja til lokalplan nr. 433 og Kommuneplantillæg nr. 11, der baner vej for byggeriet. Nu skal sagen videre i Økonomiudvalget og dernæst i byrådet.

Det blev et ja i teknik- og miljøudvalget fra udvalgsformand John G. Christensen (S), Irene Lund Pedersen (S), Ole Nyholm Knudsen (V) og Svend Boye Thomsen (løsgænger). Imod stemte Jørgen Byskov (DF) og Niels Rasmussen (SF). Kristendemokraten Hans Pedersen var inhabil, da han sælger en af de seks grunde, hvorpå Bomidtvest vil opføre ejendommene.

- Det er et rigtigt godt projekt for Videbæk by, som passer ind hvor det er lagt. Jeg erkender, at naboerne kan være utilfredse og kan godt se, de ville have en anden løsning, men vi er også nødt til at tage overordnede hensyn, og for Videbæks udvikling er det et godt projekt, siger udvalgsformand John G. Christensen.

SF' Niels Rasmussen stemte imod af flere årsager.

- Havde jeg besigtiget området før planen, ville jeg have vendt tommelfingeren ned. Det passer ikke ind, når man ser naturområdet bagved, siger Niels Rasmussen, der peger på, at vandløbet Sandbækken er paragraf 3-beskyttet, men skal reguleres.

- Og jeg forstår godt, at naboerne føler sig generet, siger han.

Dernæst kritiserer han den måde, sagen er kørt på.

- Jeg synes ikke, at planproceduren har været som den burde, når vi laver gennemgribende ændringer i Videbæk og andre steder. Det er gennemgribende, det her. Når vi laver kontroversielle ændringer, som der kan være gode grunde til at lave, bør politikere og borgere inddrages mere, siger Niels Rasmussen.

Han nævner Raunonia-projektet i Ringkøbing med borgermøde og indkaldelse af ideer som et skoleeksempel på, hvordan Videbæk-projektet også burde have kørt.

Også de øvrige SF-medlemmer af byrådet vil stemme nej, siger Niels Rasmussen, når lokalplan og lokalplantillægget kommer til afstemning i byrådet, formentlig i maj.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Jørgen Byskov.