Iver Enevoldsens karriere i billeder: - Jeg er ikke særlig optaget af mit eftermæle

Jeg var 29 år, da jeg for første gang blev valgt ind i 1981. Lokalpolitik har altid interesseret mig, og vi har selvfølgelig snakket en del politik hjemme. Min far Kr. Enevoldsen var borgmester i den gamle Holmsland Kommune i en menneskealder. Ved valget i 1981 fik han mange personlige stemmer, at han var med til at trække mig med ind. Jeg fik vist kun 23. Om det gav nogle politiske fordele? Det ved jeg såmænd ikke. Det var nok ikke alle, der var lige begejstrede for, at jeg blev formand for teknik- og miljøudvalget med det samme, men sådan blev det. Min far og jeg nåede at blive genvalgt sammen fire år senere. Han blev syg og døde kort efter valget. Jeg blev selv borgmester otte år senere. Foto: HAK