Eksamensprojekterne på DHE har resultereret i unikke tanker om, hvad man kan skabe. Vi har kigget på et par af projekterne her.

SKJERN: At få den geniale ide er en præstation i sig selv, men det er en endnu større præstation at få andre overbevist om, at den er så genial, at de bør bruge penge på det.

Det er lige præcis under den limbo, at mange ideer aldrig kommer videre end et tegnebræt. Så hvorfor ikke styrke processen, så ideen kan blive til et helstøbt produkt?

Det er filosofien bag iværksætter-faget på Den Danske Design- og Håndværksefterskole (DHE) i Skjern, hvor 20 elever som de eneste i landet har været oppe til eksamen i faget iværksætter.

Skolen har gennem hele sin historie været kendt som et sted, hvor eleverne lærer at arbejde kreativt, og dermed har eleverne redskaberne til at skabe noget helt nyt.

Iværksætteri-faget har derfor fokuseret på selve designprocessen, dernæst marketing og ikke mindst værdibegreber om produkterne.

Resultatet af faget er flere produkter, der stort set er klar til serieproduktion, hvis der investeres den fornødne tid og kapital. Desuden lærer eleverne om budgetlægning.