It-knas med lægevalget i Skjern: Patienter havde problemer med at få hul igennem

Mange borgere har oplevet problemer med at komme igennem på borger.dk for at vælge læge, efter Tinghuslægerne nedlægger et ydernummer.

OPDATERET 12.57

Leder af Borgerservice Torben Andersen oplyser, at der var problemer med it-systemerne først på dagen, da lægevalget begyndte klokken 10.00, men at problemerne nu er løst, ligesom telefonkøerne, der har været hos borgerservice, er ved at være afviklet.

Torben Andersen oplyser desuden, at der klokken 12.40 stadig var omkring 700 ledige pladser ved Tinghuslægerne, så alle, der har siddet i it-kø, burde nu have fået den læge de ønskede.

Dejbjerg/Skjern: Ane Lisa Bollerup fra Dejbjerg var helt klar klokken 10 tirsdag, da hun efter planen skulle vælge læge som følge af, at Tinghuslægerne i Skjern går fra fire ydernumre til tre.

Det betyder, at omkring 1000 af de 5600 patienter i lægehuset skulle finde ny læge.

- Den anden dag ringede jeg til borgerservice for at få at vide nøjagtigt, hvad jeg skulle gøre ved lægevalget, siger Ane Lisa Bollerup.

Men hvad der skulle være en formsag, endte med at blive til en længere tur i it-køen for at komme igennem.

- Jeg er sur. Da jeg ikke kunne komme igennem, ringede jeg til borgerservice, så stillede de mig om til nogle andre, så de kunne gøre det. Så fik jeg et telefonnummer, der ikke duede, siger Ane Lisa Bollerup.

- Vi sidder så mange mennesker, der ikke kan noget som helst. Jeg synes ikke ikke, det er godt nok, siger hun.