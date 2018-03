Internationalt spil sikrede sensationen

Skjern Håndbold spillede sæsonens bedste kamp og vandt fortjent storsejr over storholdet Telekom Veszprem i Champions League.

Skjern: Telekom Veszprem har et klart mål om at vinde Champions League i denne sæson, og søndag skulle de forsøge at sikre sig et godt udgangspunkt til returkampen i Ungarn. Allerede under holdpræsentationen var det imidlertid tydeligt, at hjemmeholdets fans var klar til at lægge et tungt tryk på udeholdet. I kampens indledning virkede Veszprem-spillerne ikke påvirket af kulissen i Skjern Bank Arena. Offensivt spillede de med god tålmodighed og spillede sig frem til flere chancer og defensivt bruge de deres tunge fysik til at gøre det svært for Skjern-spillerne. Omvendt virkede Skjern nervøse og startede kampen med to angrebsfejl. Nervøsiteten forsvandt dog hurtigt og i de første ti minutter var Skjern fint med i kampen.

Kampfakta EHF Champions LeagueSkjern Håndbold-Telekom Veszprem 32-25 (17-13)



Målscorer: Skjern: René Rasmussen 6, Marcus Olsson 6, Bjarte Myrhol 5, Anders Eggert 4(4), Jesper Konradsson 4, Bjarke Christensen 4, Kasper Søndergaard 2, Christoffer Cichosz 1.



Målscorer: Veszprem: Gasper Marguz 6(3), Kent Robin Tønnesen 5, Petar Nenadic 4, Dejan Manaskov 3, Mate Lekai 2, Momir Ilic 2, Dragan Gajic 1, Andreas Nilsson 1, Gabor Ancsin 1.



Straffekast: Skjern: 4, Veszprem: 3.



Udvisninger: Skjern: 1, Veszprem: 1.



Tilskuere: 3177 tilskuere i Skjern Bank Arena.

Hårdtarbejdende defensiv Skjern-forsvaret fik også bedre fat og i målet begyndte Emil Nielsen at diske op med redninger. Det gav flere kontrascoringer til Skjern, som på kort tid bragte sig foran 8-5. Det hårdtarbejdende forsvar gjorde livet svært for Veszprem-spillerne og særligt profilen Momir Ilic virkede irritabel. Det blev ikke bedre, da Skjern fortsatte med at øge føringen. I et forsøg på at ændre kampens forløb tog Veszprem-træner Ljubomir Vranjes timeout, men lige lidt hjalp det. Offensivt lavede Veszprem den ene fejl efter den anden, mens Skjern-profilen Marcus Olsson pludselig var skudt varm. Mod 1. halvlegs slutningen lavede den svenske venstreback tre mål i træk og da Skjern tabte en undertalsperiode 2-1 steg optimismen i Skjern Bank Arena. Efter at have leveret en 1. halvleg på højt internationalt niveau kunne Skjern-spillerne fortjent gå til pause med en føring på 17-13 og stående klapsalver fra publikum.

Internationalt niveau Veszprem forsøgte at kæmpe sig tilbage i kampen. I målet gjorde Roland Mikler sit for udeholdet med flere redninger, men i offensivt ledte stjerne fortsat efter løsningerne. Når de endelig spillede sig igennem til åbne chancer, viste Emil Nielsen storspil i målet. Han havde således flere store redninger og derfor bevarede Skjern deres føring på fire mål. Skjern-spillerne så ud til at nyde det høje tempo, som kampen blev spillet i. De gange Veszprem lykkedes med at passere velspillende Emil Nielsen, løb Skjern hurtigt og scorede på ny. Med et kvarter tilbage af opgøret var stillingen 25-20 til Skjern og sensationen var derfor ikke langt væk. Det positive for Skjern var, at også Kasper Søndergaard for alvor havde meldt sig ind i kampen med mål og assister.