International interesse og 5000 tilskuere til Borris

Søndag er der for sjette år i træk Påsketræk i Borris, og her skal op mod 100 traktorer og andre køretøjer dyste om at være stærkest. Foto: Morten Stricker.

Der bliver på alle måder godt gang i den, når der søndag bydes velkommen til påsketræk, traktorer, røg og damp på Borris Landbrugsskoles Pulling Arena.

Borris: Høje brøl fra motorer, sort røg i enorme mængder og voldsomme hestekræfter fordelt på traktorer, trucks og biler. Det bliver realiteterne i Borris påskesøndag den 1. april, når der bydes velkommen til sjette udgave af påsketræk. Her skal de stærke maskiner kæmpe om at være en tand stærkere end resten, og særligt konkurrencerne i traktortræk kommer til at trække folk til. Lige nu er arrangørerne ved at gøre det sidste klar omkring den overdækkede Pulling Arena på Borris Landbrugsskole, for det er ikke noget lille cirkus, der venter i byen: - Tilskuerne kan forvente omkring 100 traktorer med tre forskellige lande repræsenteret. Påsketræk er kendetegnet ved, at der skal være noget at se på hele tiden. Underholdningen er konstant, og vi har prioriteret ventetiden fra, siger Inger Bech Sørensen, der er presseansvarlig og bestyrelsesmedlem for påsketræk.

600 kilo ribbensteg I år har påsketræk udvidet med yderligere 300 m2 til fordel for publikum, og det er ikke for sjov, at man går op i netop de, der kommer til for at overvære konkurrencerne. Også i år ventes interessen for røg og damp nemlig at være massiv: - Det er svært præcist at sige, hvor mange vi forventer, der kommer. Vi har dog lavet 600 kilo ribbensteg til sandwich, og de plejer at blive revet væk, fortæller Inger Bech Sørensen og fortsætter: - Et bud må være, at der kommer 5.000 eller derover. Vi var 5.000 sidste år, og vi kan fornemme, at der kommer flere udlændinge i år. Der kommer mange svenskere og hollændere til i år, mens de også kommer fra Belgien.

Vores DNA Mange hollændere kommer for at se på forholdene og se, om de skal lade deres egne hold stille op i Borris næste år. Når de skal se på forholdene, er der især en ting, der kommer til at få særligt øje på - de frivillige. - Der er rigtig mange frivillige med. Det er helt fra små børn til voksne, og det er hele Borris, der er med. Folk står i kø, og vi bliver i hvert fald 100 eller flere frivillige, understreger Inger Bech Sørensen. Netop frivilligheden og pladsen til alle aldersgrupper er ifølge Inger Bech Sørensen vital for påsketrækket: - Ellers ville det ikke kunne eksistere. Frivilligheden er vores DNA, og vi kan bare ikke lade være. Alle er i gang, og det er et fælles projekt, hvor alle kan være med. Det er helt afgørende for, at vi kan blive ved, udtaler hun.