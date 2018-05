International hæder til Skjern-gin: Lige nu er det bare en hobby

Skjern/New York: Bare fordi man er ny i branchen og kun brygger på hobbyplan, betyder det ikke, at man ikke kan lave gin i verdensklasse - bogstaveligt talt.

Det er indehaver af Danish West Coast Gin, Tommy Nøddebo Mortensgaard fra Skjern, et levende - og meget stolt - eksempel på.

- Jeg fik at vide lørdag morgen, at jeg havde fået guld ved New York International Spirits Competition og havde fået prisen for bedste danske gin. Jeg er ikke kommet helt ned på jorden endnu, og min kæreste troede, hun skulle ringe efter en ambulance, da jeg fik beskeden, lyder det fra ham.

- Det er som at vinde OL i en disciplin, og så blive kåret til årets sportsnavn.

Over 600 forskellige flasker spiritus var med i konkurrencen, hvor hver type alkohol efter en blindsmagning præmieres med bronze, sølv, guld eller dobbelt guld. For en måned siden fik Danish West Coast Gin ved en lignende konkurrence i Berlin bronze i gin-kategorien - her var Stauning Whisky ligeledes med og fik bronze i whisky-disciplinen og blev samtidig kåret til årets danske whisky-destilleri.