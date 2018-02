Institutioner ved farligt kryds: Tid til handling

Skjern: Vejkrydset ved Enghavevej/Fredensgade bliver dagligt debatteret blandt borgerne i Skjern. Det skyldes, at der de seneste to år har været flere uheld mellem bilister og cyklister.

Da en cyklist for to år siden blev kørt ned i krydset, reagerede Kirkeskolen og Fredensgade Børnehave ved at indkalde til et opfølgningsmøde. Dengang var svaret, at kommunen arbejdede på en løsning.

To år er gået, men senest for tre uger siden gik det igen galt i krydset, da to bilister kørte sammen. Derfor har formanden for skolebestyrelsen på Kirkeskolen, Morten Meldgaard, igen taget initiativ til et møde.