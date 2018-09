Insekter til hunden: HTX-elever vinder regionsmesterskab

- Da vi skulle brainstorme vores produkt, snakkede vi om, at vi tit hører, at mennesker skal spise insekter. Men vi er skeptiske, så vi tænkte, at vi ville starte et andet sted, og det blev så hunden. Så kan vi mennesker tørre vores dårlige samvittighed af på vores hunde, fortæller pigerne.

Her skal eleverne i grupper løse et problem ved at skabe et nyt produkt.

Skjern: For at redde verden skal vi spise insekter. Det har de fleste vist efterhånden hørt. Men da det er langt fra de fleste, hvis tænder løber i vand ved tanken om græshopper og melorme, hvordan redder vi så planeten?

Gode chancer til DM

Den 24. og 25. september skal de fire piger til København. Her skal de deltage i danmarksmesterskabet i teknologi på Børsen, hvor de forhåbentlig kan vende hjem til det vestjyske med en sejr i bagagen.

- Vi synes egentlig, at vi har gode chancer for at vinde, fordi vi har et meget realiserbart produkt. Det hjælper på klimaet nu og her. Ikke først om ti år. Det ville være stort at blive danmarksmester, men det er også specielt bare at være med, siger pigerne.

Rektor John Lemming spår også firkløveren gode chancer.

- Vi havde også et hold med sidste år. De blev nummer to. Det var flot, men jeg tror virkelig på det i år. Det er altså et godt produkt, siger han og fortsætter:

- Det betyder meget, at vi har elever, der går op i det. De får en god oplevelse, men det vigtigste er den stemning, det giver på gymnasiet. Hele gymnasiet er stolte over, at vi har vundet og er gået videre. Stolthed giver engagement i undervisningen fra både lærere og elever, siger han.