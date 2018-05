Innovest fik guldmedalje

SKJERN: Det er nok det mest iøjnefaldende byggeri i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men det er ikke bare kommunens borgere, der har fået øje på Innovest.

Forleden fik direktør i Ringkøbing-Skjern Forsyning, Finn Jessen, overrakt en guldmedalje på huset vegne; det er forsyningen, der står som bygherre på Innovest, selv om den i dag huser en række andre virksomheder og funktioner.

Medaljen blev overrakt af repræsentanter for Green Building Council Denmark (DK-GBC), der er en non-profit medlemsorganisation, som arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark.

Bæredygtigt byggeri er en betegnelse for byggeri, der lever op til FN's kriterier for bæredygtighed både i miljømæssig, økonomisk og social forstand.

Det vil sige, at byggeriet belaster miljøet mindst muligt, at dets samlede økonomi fra opførelse til nedrivning er så god som mulig, og at byggeriet er godt at opholde sig i for mennesker.

Det lever Innovest altså op til.