Innovations Camp i Fødevarepark Skjern Enge

Skjern Enge: Erhvervsrådets afdeling, Center for Fødevareudvikling har sammen med Erhvervsakademi MidtVest planlagt en camp for markedsføringsøkonomer og multimediedesignere, der er studerende på 2. semester.

Kl. 9.00 torsdag morgen samles de studerende og deres lærer i Fødevareparkens Foodzone. Her bliver de briefet på opgaven, og fordeles herefter i ti grupper, der får hvert deres arbejdsrum i Fødevareparken.

- Det er altid befordrende at komme ud af klasseværelset og arbejde med opgaver der relaterer sig til den virkelige verden, siger lektor og udviklingskonsulent Troels Ravn Klausen fra Erhvervsakademi Midt/Vest.

- For os er det også spændende med sådan en innovations camp. Der kommer helt sikkert nogle nye kreative vinkler, set med ungdommens øjne, som kan være interessante for os, at arbejde videre med, siger udviklingschef Søren Holm, Center for Fødevareudvikling

- Desuden er det jo også dejligt at få så mange unge mennesker fra Herning herover, og se og høre, hvad der sker på Fødevareområdet i vores kommune. Hvem ved, måske nogle kunne finde det interessant at søge job i vores område efter endt uddannelse, siger Søren Holm.

Den 2-årige markedsføringsøkonom uddannelse er i øvrigt den uddannelse, der snart bliver udbudt i Innovest i Skjern.

- I Fødevareparken er der masser af plads både inde og ude, så der er gode muligheder for at tænke store og kreative tanker, mens man samtidig lader sig inspirere af naturen, der jo er lige uden for døren. Døgnet vil helt sikkert byde på en del Walk and Talk rundt omkring i Fødevareparken, forudser Søren Holm.

- Fødevarepark Skjern Enge er omdrejningspunktet for et samarbejdende netværk, fælles afsætningskanal, logistik og distribution. En platform for et attraktivt iværksættermiljø, og en kulinarisk rugekasse, hvor fødevare-ideér kan testes, afprøves og udvikles i mindre skala. Derfor var det oplagt, at eleverne fik til opgave at kigge på hvad Fødevareparken Skjern Enge kan bruges til, indenfor lokal fødevareproduktion, siger Søren Holm.

De unge studerende skal blandt andet arbejde med, hvad skal der til, for at skabe kendskab til Fødevarepark Skjern Enge, og hvordan Fødevareparken markedsføres overfor målgruppen "madiværksættere". Samt med hvilke aktiviteter, events eller andre tiltag, der er relevante for målgruppen.

Eleverne arbejder i grupper, og de skal være færdige med opgaven fredag middag, hvor de skal præsentere deres forslag for Center for Fødevareudvikling.