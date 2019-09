Ingen solceller i det åbne land: Naturfredningsfolk vil have temaplan

Danmarks Naturfredningsforening i Ringkøbing-Skjern beder byrådet om at lave plan for, hvor store energianlæg kan placeres, uden at det går ud over naturen eller over god landbrugsjord.

Eksempelvis har DN netop protesteret mod et kommende solcelleanlæg på 35 hektar nær Holmvej i Hemmet; DN mener, at anlægget optager god landbrugsjord og arealer af naturværdi.

- Jeg kan forstå, at det typisk er pensionsselskaber, der leder efter investeringer, der giver et rimeligt sikkert afkast på lang sigt. Det gør solcelleanlæg, så der er pres på lige nu, siger han.

Den direkte anledning er, at der er opstået stor interesse for investeringer i solcelleanlæg. Det er virkelig kapitalstærke kræfter, der står bag projekterne, påpeger Per Mikkelsen.

Sådan lyder opfordringen til politikerne i byrådet fra Per Mikkelsen, formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

- Når det drejer sig om et projekt som det ved Holmvej men også om det ved Dejbjerg, er spørgsmålet, om det er den rigtige jord, der tages ud af produktion. Der er også hele spørgsmålet om udnyttelsen af det åbne land. Vil man gerne have en udvikling af landområderne, kan det ikke nytte, at deres kvalitet bliver forringet, siger han.

Per Mikkelsen peger på, at den gode, dyrkede landbrugsjord skal forbeholdes fødevareproduktion, mens den dårligt ydende skal forbeholdes til omlægning af natur og skov, der efter DN's mening er stærkt brug for til at modvirke klimaforandringer.

- Allerhelst ser vi, at det åbne land helt friholdes for solcelleparker; i stedet skal de placeres på hustagene eller ved siden af eksisterende bygninger. Men kan det ikke lade sig gøre, så skal vi i det mindste have anlæggene anbragt på de mindst værdifulde landbrugsarealer. Det kan for eksempel være ukurant jord, der ligger ved veje og jernbaner.

- I DN går vi selvfølgelig ind for mere grøn energi, fastslår Per Mikkelsen.

En temaplan

Dansk Naturfredningsforening rykker lige nu kommunen for en temaplan.

- Det kan ikke gå for hurtigt. Byrådet skal ikke vente og se, om der kommer ansøgninger om solcelleanlæg og så behandle dem sag for sag. Vi skal have kortlagt, hvor i kommunen vi kan placere socelleparkerne, uden det går ud over andre måder at bruge jorden på, siger Per Mikkelsen.

Indtil nu har kommunen dog været afvisende over for kravet om en solcelleplan.

- Politikerne siger, at der ikke er nogle regler for, hvordan sådan en temaplan skal skrues sammen; men selvfølgelig kan man lave en plan, hvis man vil det, siger Per Mikkelsen.

Han understreger, at det er vigtigt, at den gennemføres hurtigt, inden der gives tilladelse til nye, større solcelleanlæg.