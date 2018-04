Ingen plads til jægere i nationalparkudvalg

Jægerrådet i Ringkøbing-Skjern er skuffet over, at de ikke fik et sæde i nyt udvalg; heller ikke i anden omgang blev der plads til dem.

Dette kritiserede Jægerrådet, hvis formand Hans Jørgen Dahl over for Dagbladet pegede på, at der er 5500 personer her i kommunen der kan indløse jagttegn; dermed repræsenterer jægerrådet langt flere mennesker end visse af de foreninger, der på forhånd er udpeget til at deltage i udvalget.

Underudvalg

Kommunen har netop udpeget de fire borgerrepræsentanter, og det blev følgende:

Lars Foged, Skjern, blandt andet formand for Skjern Udviklingsforum; Jes Nissen, Borris, blandt andet engageret i borgergruppen Aktive Lokalsamfund ved Skjern Å; Leif Theilgaard, Ringkøbing, arbejder med naturformidling; og Claus Tobler, Videbæk, direktør for Erhvervsskolen Vestjylland.

- Vi er skuffede over, at jægerne ikke vægtes højere, og vi undrer os over, at der heller ikke blev plads til os denne gang. Borgmesteren ringede til mig, og fortalte, at der måske vil blive nedsat underudvalg, som vi kan deltage i. Suppen kan selvfølgelig blive så tynd, at den ikke smager af suppe længere. Men vi vil selvfølgelig deltage konstruktivt i arbejdet, hvis det giver mening, siger Hans Jørgen Dahl.

Der var indkommet i alt 21 ansøgninger fra borgere og foreninger om at blive repræsenteret i Nationalparkudvalget.

- Vi er gået efter en geografisk spredning og efter at vælge borgerrepræsentanter, der har søgt som individuelle borgere og med de kompetencer og erfaringer, de nu har, frem for folk, der søgt som repræsentanter for foreninger eller interessegrupper, siger borgmester Hans Østergaard (V).