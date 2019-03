Ingen panik trods meget regn: Vinterafgrøderne står fint

Rekordstore regnmængder i marts har ikke for alvor skadet lokale planteavlere; nu får de travlt med at så forårsafgrøder.

RINGKØBING-SKJERN: De rekordstore regnmængder, der faldt i marts, har heldigvis ikke medført større skader på de vestjyske vinterafgrøder.

- Der er ingen grund til at klynke. Selv om vi fik 130 millimeter regn i marts, det meste af det midt i måneden, kan vi glæde os over, at vandstanden allerede er faldet kraftigt, og at vandløbene er tilbage til det normale niveau, siger planteavlsrådgiver hos Vestjysk, Søren Søndergaard.

- Selvfølgelig er der nok nogen, der ærgrer sig over, at de ikke har kunnet så forårsafgrøder endnu; men der er rigelig tid til at nå det, fortsætter han.

Faktisk er der ikke så store arealer, der skal tilsås med forårsafgrøder, som der plejer, påpeger han.

- Vejret sidste efterår var godt, og derfor blev der sået store arealer med vinterafgrøder, og da vejret vinteren over har været gunstigt, har vinterafgrøderne sat et godt og solidt rodnet.

Dette gode rodnet har samtidig medvirket til, at vinterafgrøderne har kunnet stå "syndfloden" i marts igennem, uden at der er sket større skader på dem.