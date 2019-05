Ingen højhuse ved renseanlæg

SKJERN: Der bliver ikke mulighed for opførelse af etagebyggeri i det nye lokalplanområde til bolig- og rekreative formål ved Birkvej 41.

Det står fast, efter at teknik- og miljøudvalget endelig vedtog planforslaget for området ved det tidligere renseanlæg.

Administrationen havde udarbejdet et plangrundlag, der gav mulighed for både tæt-lav og åbenlav bebyggelse, rekreative faciliteter - og etageboliger, hvorfra der ville have været en fremragende udsigt over Skjern Enge.

Sidstnævnte gav anledning til en hel del kritik af planen, og nu har flertallet i teknik- og miljøudvalget altså besluttet at droppe etageboligerne.

- Men vi åbner op for tæt-lav og åbenlav bebyggelse samt rekreative formål, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

Ole Nyholm (V) ville dog følge administrationens indstilling og altså tillade etagebyggeri.

Lokalplanforslaget skal nu endelig godkendes af byrådet.