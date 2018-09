Ingen hjælp fra Støjberg til Casper og lille Sofia

Videbæk: Det er snart fire måneder siden, Casper Olesen tog en grådkvalt afsked med sin kone Christina og med ét stod alene med ansvaret for parrets to måneder gamle datter.

Meget tyder på, at der kan gå op til otte måneder, før Christina får lov til at forlade Filippinerne og vende tilbage til mand og datter i Danmark.

Den lille familie skal ikke regne med hjælp fra integrationsminister Inger Støjberg (V). Folketingsmedlem Andreas Steenberg (Rad.) har netop fået svar på de spørgsmål, han stillede ministeren om udvisningen af Christina.

Steenberg spurgte blandt andet, hvorfor man udviser en mor med så kort varsel - Christina fik reelt blot fem dage til at være ude af landet.

- Ministeren henviser til, at alle regler er overholdt i sagen, og man vil ikke fravige reglerne for familiesammenføring, med mindre barnet er velintegreret og går i skole eller institution. Og det er der jo ikke tale om med et to måneder gammelt barn. Og der står ikke noget i loven om, at folk, der har småbørn, skal have særbehandling. At man er gravid eller netop har født, er ikke nogen selvstændig grund til, at man kan få familiesammenføring, siger Andreas Steenberg.

Casper Olesen og Christina har igen søgt om familiesammenføring, men sagsbehandlingstiden kan vare op til ti måneder.

I en situation, hvor et lille barn og en mor savner hinanden usigeligt, skulle man mene, at sagsbehandlingstiden kunne speedes op.

Men det er ikke muligt.

- Det er imod forvaltningsloven at fremskynde sager. Regler skal være objektive, og folk skal behandles lige. Men grundlæggende bør man lave reglerne om, så det er en ret, at man kan få sin ægtefælle hertil. Det er kun, fordi Casper har giftet sig med én, der ikke kommer fra EU, at hun ikke må være her, siger Andreas Steenberg.