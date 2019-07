Inden ny serie: Anders Aggers interview med 12-årig går viralt i Mellemøsten

Sammen med Anne Hjernøe begiver Anders Agger sig endnu en gang ud i verden. Denne gang går turen til Mellemøsten. Og et klip på Aggers facebookside er gået viralt i et af landene på grund af en ung mand.

- Vi går sammen med en dansk kvinde, der hedder Rachael McIver, i hendes lille by. Så hører jeg, at der bliver kaldt til fredagsbøn, og vi står lige foran moskéen. Rachael fortæller, at de fleste hverken er sunni- eller shia-muslimer, men en fredeligere udgave, der hedder ibadi. Foran moskéen sidder en ældre mand, der sælger dadler. Og jeg vil gerne spørge ham, om han ikke skal med til fredagsbønnen, så jeg spørger Rachael, om hun vil spørge, siger Anders Agger og fortsætter:

Ringkøbing-Skjern/Oman: Det var et helt tilfældigt møde. Anders Agger og Anne Hjernøe var i den lille by Qantab ved kysten i det nordøstlige Oman.

Drengen fortæller, at han beder fem gange om dagen, men at han også har svært ved at stå op om morgenen. De snakker om, at kristne og muslimer nogle gange ikke forstår hinanden. Anders Agger spørger Ali, hvordan han ser ham som kristen.

Videoen, der er gået viralt, er knap et minut langt, som Anders Agger har delt både på sin facebook- og instagramside . Her snakker han med 12-årige Ali Salim al Maskiry.

En omvendt Muhammed-tegning

Anders Agger fortæller, at klippet næsten har fået sit eget liv i det mellemøstlige land.

- I morges fik jeg sendt en artikel fra The Oman Observer, der har lavet et protræt af Ali. Via Rachael har vi fået at vide, at radiostationer har spillet klippet, og folk har spurgt, om programmet kan blive vist på omansk stats-tv. Ellers har vi mest mærket interessent på de sociale medier, siger han.

- Vi så ret hurtigt, at det blev delt vildt mange gange. Rachael har skrevet, at det er gået helt amok ved hende. Det har fået sit eget parallelliv. Det er lidt ude af mine hænder, kan jeg mærke. Uden sammenligning i øvrigt, så er det på en måde det omvendte af Muhammed-tegningerne. Det er slet ikke det, det handler om, og jeg synes, portrættet i The Observer er rigtig fint. Det viser, at han stadig bare er en dreng. Han kunne lige så godt bo i Ølstrup egentlig. Det viser, at sådan er folk også i Qantab, siger Anders Agger.