Indbrudstyve på tur

I Spjald har der på Egevej været indbrud i et udhus fra tirsdag til fredag. Der mangler en plæneklipper, en græstrimmer, en løvsuger, en kædesav, en boremaskine, en vinkelsliber og lille kompressor samt en ATV 110 kubik.

Fredag var det en familie på Vingevej i Ringkøbing, der kunne fortælle, at der natten til fredag var blevet brudt et vindue op til huset. Tyvene stjal to pc'ere, en Ipad, en Iphone 5 og nogle kontanter.

Bleer og klapvogn

På Tyttebærvej i Videbæk blev der fredag formiddag brudt et vindue op til et privat hjem. Der er stjålet en bærbar computer, fire pakker bleer, en Ipad, smykker, et spejlreklekskamera, en PS4 og en klapvogn.

I Rindum er der fra torsdag til fredag stjålet sølvtøj og et guldur. Tyvene kom ind ved at bryde et vindue til badeværelset op.

På Ballekjær i Tarm var der tyvebesøg i løbet af lørdagen. De kom ind ved at bryde et vindue op og fandt sig en Macbook, en computer af mærket Asus, en Iphone og en Ipad. Tyvene kom dog ikke af sted med de fundne ting, som ejerne fandt efterladt uden for huset. Der mangler dog smykker fra huset.