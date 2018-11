Mændene er sigtet for et indbrudsforsøg på landejendommen nær Tarm, hvor beboeren kontaktede politiet, da de to mænd spurgte om vej. Mændene blev senere på dagen indfanget på en mark af politihunde, da de forsøgte at stikke af fra politiet.

- De to mænd nægtede at udtale sig og nægter sig i øvrigt skyldige, fortæller vicepolitikommissær Poul Fink fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Det skete bag lukkede døre ved retten i Herning, da politiet gerne vil holde flest mulige informationer for sig selv, idet man mener, at en tredje gerningsmand er på fri fod.

TARM: De to litauiske mænd på 22 og 31 år, som mandag blev anholdt efter et tip fra en årvågen tarmbo, er blevet fængslet i foreløbig fire uger.

Jul er indbrudstid

For et par uger siden var især det vestjyske plaget af en lang række af indbrud på landejendomme efter samme fremgangsmåde, som de to anholdte menes at have brugt.

- Vi efterforsker, om de to mænd kan have en sammenhæng med disse indbrud, fortæller Poul Fink.

De to mænd menes i øvrigt også at have forbindelse til en litauisk mand, der blev anholdt nær Hovborg af Sydøstjyllands Politi i sidste uge.

Sidste år var det midt- og vesjyske plaget af indbrud i stor stil op i tiden op til jul. Også her var det et tip fra en borger, der første til opklaring af indbruddene. En tyvebande havde indlogeret sig i Familiepark West i Hee under påskud af at skulle fiske. Men de opførte sig mistænkeligt, hvilket fik borgeren til at kontakte ordensmagten. Da politiet slog til og ransagede de lejede hytter, fandt man tyvekoster for omkring to millioner. Tyvene fik senere to år og seks måneders fængsel hver især og blev udvist af Danmark for bestandigt.