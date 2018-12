Skjern: Natten til torsdag fik en beboer på Østergade i Skjern sig en grim overraskelse. Anmelderen hørte mellem klokken 2.30 og 3.30 et bump fra køkkenet, og da vedkommende gik derned for at se, hvad det havde forårsaget lyden, kunne det konstateres, at køkkenvinduet var forsøgt brudt op, fortæller lokalpolitiet.