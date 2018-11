Indbrud på lukket skole: vidne måtte springe for livet

Sdr. Vium/Vorgod-Barde: Det var ved at ende dramatisk, da der tidligt onsdag morgen var indbrud på Sdr. Vium Friskole, som lukkede i 2017. Et vidne observerede omkring klokken 04.30 to biler ved skolen. Den ene var en personbil, formentlig rød, med en lukket trailer efter sig. Den anden en firhjulstrækker af ukendt mærke, muligvis med udenlandsk nummerplade, der begynder med bogstaverne KEW.

Vidnet så de to biler køre ind til skolen og senere, i høj fart og med slukkede lygter, køre fra stedet igen. Men da vidnet forsøgte at spærre vejen, måtte vedkommende springe til side for ikke at blive påkørt af de flygtende biler.

Politiet har endnu ikke fuldstændigt overblik over, hvad der blev stjålet på skolen, men patruljen kunne konstatere, at der var stjålet smart board-tavler og redskaber fra en skur.

Mandag aften var der også indbrud i Vorgod-Barde Hallen klokken 23.21. Politiet blev kontaktet af et vagtfirma, hvor alarmen havde lydt. Tyvene var via en knust rude kommet ind i hallen og havde også skaffet sig adgang til skolen, hvor man på overvågningsbilleder kan observere, at de har været rundt omkring. Dog er der ikke konstateret noget stjålet her.