Indbrud i Vostrup Efterskole

VOSTRUP: Den lukkede Vostrup Efterskole har haft besøg af indbrudstyve i løbet af torsdag eller fredag. Indbruddet blev anmeldt til politiet fredag klokken 17.53.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at tyven eller tyvene er kommet ind ved at opbryde to vinduer ind til kostumerummet, og at de tilsyneladende har bevæget sig gennem skolen, inden de er forsvundet ud af et andet vindue.

Det er endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet - eller om der overhovedet er stjålet noget.