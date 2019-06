SKJERN: Der har været indbrud i et hus på Ganeråparken i Skjern. Det er sket i tiden fra onsdag aften til torsdag eftermiddag. Tyven har knust en rude i terrassedøren og er stukket af med forskellige smykker samt et Nikon Kamera D90 og en tilhørende taske med et flash SB600.