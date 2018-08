Stauning: Mandag aften klokken 23.20 måtte Brand & Redning MidtVest rykke ud til et alarmopkald fra Dejbjergvej i Stauning. Her var der gået ild i et pillefyr, der til alt held ikke stod i huset. Branden var begyndt på grund af en fejl i en printplade. Hverken personer eller ejendom tog skade ved den lille brand, der hurtigt var slukket.