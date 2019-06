Ikke stor succes med revalidering: Under hver anden får fast job

Ringkøbing-Skjern: At 36-årige Sanne Mortensen alligevel ikke får lov til at blive revalideret af Ringkøbing-Skjern Kommune, skyldes ikke, at der er givet nogen officiel melding om, at der skal bremses op for bevillingerne af revalidering.

Det siger Kristian Andersen (KD), formand for beskæftigelsesudvalget. Men afslaget til Sanne Mortensen falder sammen med, at beskæftigelsesudvalget mandag skal diskutere netop revalidering.

Sagen er nemlig den, at Ringkøbing-Skjern har mange flere revalidender end andre sammenlignelige kommuner.

Pr. marts i år er 136 Ringkøbing-Skjern-borgere i gang med revalidering, mens en større kommune som Viborg har 40 og nabokommunen Holstebro blot ti. I Region Midtjylland er 874 personer på revalidering. Hvis Ringkøbing-Skjern skulle holde sig til gennemsnittet, skulle kun 37 personer være på ordningen.

Samtidig har det vist sig, at revalidering ikke er så effektivt et værktøj som forventet til at sikre folk fast arbejde. For blandt alle revalideringsforløb, som blev afsluttet i 2017 i Ringkøbing-Skjern Kommune, var kun 44 procent i selvforsørgelse et halvt år efter.

Beskæftigelsesafdelingen har fundet ud af, at der er flere grunde til, at andre kommuner sender færre borgere i revalidering: Andre kommuner skønner, at revalidering ikke er den korteste vej til selvforsørgelse, at borgerne har kunnet tage en uddannelse på SU, eller tage et kursus og få et ufaglært job. Samtidig har revalidering ikke været så højt prioriteret politisk som i Ringkøbing-Skjern, og endelig har de andre kommuner vurderet revalidering som et dyrt tilbud.

Kommunen betaler revalidenden 18.878 kroner om måneden, svarende til dagpengene, i hele forløbet og betaler driftsudgiften til uddannelsesforløbet.