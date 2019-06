Ikke i min baghave: Det er for let at slippe for upopulære vindmøller og biogasanlæg

Regionerne skal kunne vride armen om på kommuner, som ikke er parat til at tage ansvar for den grønne omstilling, mener regionsrådsmedlem, som foreslår at regionerne sættes i spidsen for energiplanlægningen. Borgmester Hans Østergaard (V) er ikke begejstret for forslaget.

Ringkøbing-Skjern: Det duer ikke, at kommuner dropper stribevis vindmølleprojekter og biogasanlæg, fordi politikerne ikke vil lægge sig ud med borgerne.

Det mener regionsrådsmedlem og formand for udvalget for regional udvikling Jørgen Nørby (V), som nu foreslår, at regionen får ansvaret for den overordnede energiplanlægning i samarbejde med kommunerne. Det vil nemlig kunne sætte fart på den grønne omstilling, hvis alle bliver pålagt et ansvar.

- Sidste år blev der opgivet projekter for 300 megawatt i Danmark af hensyn til de nærmeste naboer. Det går simpelthen ikke i en tid, hvor grøn omstilling er en nødvendighed. Det er et fælles ansvar, at der sker noget, og at processen bliver speedet op. Derfor duer det ikke, at man som kommune er positiv overfor grøn energi, men ikke vil have den i sin egen baghave. Jeg tror, at det ville blive lettere at få truffet de upopulære beslutninger, hvis det ikke var kommunerne selv, der skulle træffe dem, siger Jørgen Nørby.

- Vi har kommuner i Region Midtjylland som halter bagefter og nogle, som helt principielt siger nej til vindmøller. Det går bare ikke. Vi har travlt med at gøre noget. Vi kan ikke vente på, at der bliver bygget store havmølleparker. I mellemtiden er vi nødt til at satse på landmøller, biogas og solenergi på land, siger han.

Selv om Ringkøbing-Skjern hører til blandt regionens klimadukse, har masser af vindmøller og er tæt på at nå sit eget mål om at blive selvforsynende med vedvarende energi, så er borgmester Hans Østergaard (V) ikke vild med partifællen Jørgen Nørbys forslag.

- Jeg er helt enig med ham i, at vi har et fælles ansvar for den grønne omstilling, og jeg kunne da også godt tænke mig, at flere var med til at løfte det ansvar. Men jeg går også meget ind for kommunal selvstyre. Vi tør godt træffe beslutninger, som ikke altid er lige populære. Jeg tror på, at beslutningerne bliver bedre af, at det er os, som er helt tæt på, der tager dem, siger borgmesteren, der altså ikke er parat til at lade regionerne vride armen rundt på de mindre grønne kommuner.

Hans Østergaard vil dog ikke afvise, at der kunne være en idé i at have regionale klimamålsætninger, som sørger for, at flere kommuner bidrager til den grønne omstilling.