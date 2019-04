Ida Auken: Ringkøbing-Skjerns byråd stiller Danmark i en dårlig position

Den radikale folketingsmedlem bebrejder byrådet dets holdningsskift til Vesterhav Syd-møllerne: "Det er uklædeligt, at man som byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern ikke stiller sig op og står på mål for det her".

Ida Auken stillede sig uforstående overfor, at byrådspolitikerne i Ringkøbing-Skjern og Lemvig Kommuner har ændret holdning til møllerne, og bebrejdede dem, at de ifølge hende er rendt fra deres ansvar, efter oprindeligt at have givet positive høringssvar.

"Derfor er det uklædeligt, at man som byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern ikke stiller sig op og står på mål for det her. Milliardinvesteringer er på spil, Danmarks grønne omstilling er på spil, Danmark ry er på spil, klimaet og vores børns fremtid er på spil. Så skal man ranke ryggen og stå på mål for de beslutninger man har taget som politiker og parti".

- Der er et overvejende flertal, der bakker op om vind og om dette projekt i området, men der er så også nogle, der er imod. Hvis man havde gjort det samme, var Nordeuropas største badeland så blevet bygget i Søndervig, hvis man havde lyttet til den modstand, der var? Der er også modstand mod andre projekter, det er derfor vi lever i et demokrati med et land med ordentlige processer. Derfor må man også tage det ansvar.

- Efter en høringsproces har man taget en beslutning i Ringkøbing-Skjern og Lemvig med fuldt åbne øjne med et Venstre-ledet flertal. Men det er så den beslutning, man ikke kan stå på mål for midt i processen. Man får gummiarm, selv om man har inddraget befolkningen og lyttet. Man kan i dette land aflyse den udvikling, vi vil, for eksempel den grønne omstilling, ved at lave nok larm. Alle de processer, vi har oprettet, er lige meget, hvis der kommer nok og brokker sig.

- Hvordan ser det ud for resten af landet? Vi giver et tilbud om at bygge kystnære vindmøller, en Venstre-ledet kommune siger "det vil vi gerne have". Vi hører kommunen, jeg tror også kommunen er blevet hørt i forhold til placeringen, men det kan ministeren eller embedsmændene ikke svare på. De kan ikke huske, om kommunen har haft indflydelse på placeringen, men det vil jeg tro, de har. Sådan plejer vi at arbejde, eftersom den lokal opbakning var vigtig. Men når de så skal bygges, vil man ikke. Det viser bare, at hvis man vil have grønt lederskab, kan man ikke opføre sig sådan.

- Og ingen havde sagt, at møllerne ikke måtte ligge på otte kilometer, det havde de for vores skyld gerne kunnet. Det er også en del af aftalen, men det er fordi, man lyttede til de lokale, hvor det her skulle ligge. Derfor synes jeg, at denne her sag bliver man nødt til at tage med sine ansvarlige politikere i kommunerne og sige, at "det er jer, der ikke har lavet jeres fodarbejde ordentligt, og jer der skifter midt i et vadested alt, alt for sent efter høringsprocesser, efter alting".