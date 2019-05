Ida Auken: Jeg bløder op på mine udtalelser

- Det var ikke min mening at gøre hele byrådet kede af det, siger Ida Auken, men hun fastholder, at Venstre i sagen om Vesterhav Syd taler med to tunger.

København: Tirsdag sendte hun en regulær skideballe afsted mod Ringkøbing-Skjern Byråd for, hvad hun opfatter som manglende opbakning Vesterhav Syd-mølleparken. Torsdag eftermiddag fanger Dagbladet så en travl Ida Auken på telefonen mellem to møder.

Og undervejs i samtalen gør hun det klart, at "hun bløder op på sine udtalelser" tirsdag, der faldt under et samråd i Folketingets energiudvalg om udskydelsen af Vesterhav Syd og Nord.

Hun sagde blandt andet, at byrådet "får gummiarm", og at det er "uklædeligt, at man som byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern ikke stiller sig op og står på mål for det her".

Ida Auken anerkender, at Ringkøbing-Skjern er den kommune i Danmark, der producerer allermest strøm fra landvindmøller.

- Jeg ved, at der i Ringkøbing-Skjern er stor opbakning til vindmøller, og den opbakning er der stadig. Det glæder mig, men det glæder mig ikke, at Venstre taler med to tunger. På landsplan siger de, at de går ind for vindmøller, men lokalt siger Venstre, at de vil aflyse Vesterhav Syd og Nord. Jeg håber, at Vattenfall lægger møllerne lidt længere ude, men det bliver dyrere. Min anke har hele tiden været, at man leger med den grønne omstilling. Det gør Thomas Danielsen (Venstres energiordfører, valgt i Vestjyllands Storkreds, red.), når han siger, man skal betale Vattenfall for at droppe projektet.

Men er det Venstre på Christiansborg, du bebrejder, eller er det Venstre i Ringkøbing-Skjern Byråd?

- Det er venstre på Christiansborg, jeg bebrejder, og det spiller også ind på Venstre lokalt. Jeg har stor fidus til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og derfor har jeg svært ved at forstå, at byrådet kunne skifte holdning til Vesterhav Syd. Det var sådan, vi fik udlagt meldingen fra byrådet i februar. Hvis det er forkert, er jeg ked af det. Det er Venstre, der var i absolut flertal i byrådet, da man valgte at sige ja tak til kystmøllerne. Det var et enigt byråd, der sagde ja, siger Ida Auken.

Ringkøbing-Skjern Byråd bad i februar Folketingets partier om at undersøge muligheden for at flytte møllerne længere ud, men stadig inden for screeningsområdet, der går fra fire til ti kilometer fra kysten.

Er du klar over, hvad det egentlig er, byrådet beder om, når det gælder de kystnære møller?

- Det er fint, at man kan spørge Vattenfall, om der er mulighed for at for at få møllerne længere ud, og det har vi i Det Radikale også arbejdet for, men det var der ikke opbakning til. Men man kan ikke skifte holdning midt i vadestedet. Det bringer landet i en dårlig position, hvis man vil lave om i projektet.

Er det fortjent, at du beskylder byrådet for at stille Danmark i en dårlig position, fordi byrådet formelt beder om, at kystmøllerne bliver flyttet længere ud inden for screeningsområdet, der går ud til ti kilometer?

- Jeg siger, at Venstre har haft ansvaret. Først er man begejstret, og så kan man ikke lide det, når der kommer navn på, hvem der skal bygge møllerne, siger Ida Auken.

De kystnære havmølleparker blev vedtaget under Thorning-regeringen i 2012, da Martin Lidegaard fra de Radikale var energiminister. Møllerne var nærmest taget af bordet igen, men da en afløsning for PSO-aftalen skulle vedtages i 2016, forlangte De Konservative sammen med oppositionen møllerne gennemført, mod Venstres vilje.

Ida Auken beskylder også ved den lejlighed Venstre for at tale med to tunger.

- Venstre har et stort ansvar for, at møllerne ligger inde på fire kilometer. Da PSO-aftalen skulle laves, var Venstre optaget af at gøre projektet billigt. Så kom der et bud (fra Vattenfall, red.) som var allerbilligst, men som ikke er æstetisk bedst.

Men det var jo energiminister Martin Lidegaard, der i 2012 fik screeningsområdet defineret fra fire til ti kilometer?

- Det var en samlet forligskreds, der rykkede dem ind på fire til ti kilometer.