I valgkamp med trappestige, strips og bidetang

Fra klokken 12.00 lørdag var partiernes fodsoldater i fuld gang med at sætte plakater op; nogle var med for 117. gang, for andre var det første plakatopsætning.

TARM: Trappestige, strips og bidetang. Det er udstyret, Erik Nielsen og Thorkild Juhl har bragt med sig under deres rundtur i tarm for at sætte valgplakater op for Kristendemokraterne. Men hov, mangler der ikke noget? Et målebånd, så de kan sikre, at underste del af valgplakaten er 2,30 meter over niveau, så uheldige cyklister eller andre forbipasserende ikke bliver skalperet af en skarp kant?!? - Det har vi ikke brug for. Jeg har jo Thorkild med, siger Erik Nielsen med et bredt grin. Den garderhøje Thorkild Juhl strækker armen i vejret, og lægger en lab på lygtepælen ud for ABC i Tarm. Det passer lige med undersiden på den valgplakat, de har hængt op med Kristian Andersen på den ene side og Hanne Simonsen på den anden. - Vi overholder de 2,30 meter; men vi kan da se, at det er der andre, der ikke gør, tilføjer Erik Nielsen. Klokken er lige godt 13, og de to har været i gang siden middag. - Vi har to hold plakatopsættere i gang. Vi skal have sat omkring 50 plakater op i Tarm plus nogle store bannere, siger Erik Nielsen.

Foto: Mads Dalegaard Erik Nielsen har hængt plakater op for KD siden engang i 80'erne. Dennegang har han en god mavefornemmelse... Foto: Mads Dalegaard

Erfaren mand Erik Nielsen er erfaren plakatopsætter. Han har siddet 20 år i kommunalbestyrelse, så han er vant til at sætte egne plakater op. Men altså også plakater til folketingsvalg og andre valg. - Jeg har været med til hvert eneste valg siden engang i 1980'erne, siger han. - Eneste undtagelse var ved sidste folketingsvalg; da kørte vi rundt i Californien. Thorkild Juhl er til gengæld med for første gang. - Og jeg er ikke engang medlem af partiet. Men Kristian er min gamle chef, og jeg vil gerne give ham en hånd med, understreger han. Erik Nielsen indrømmer, at der da har været folketingsvalg, hvor han synes, det har været lidt træls at hænge plakater op, fordi udsigterne til, at Kristendemokrater kom på Borgen var dårlige. - Denne gang har jeg en god mavefornemmelse. Aldrig har vi fået så meget omtale først i valgkampen. Og kommer KD ikke over spærregrænsen, så er det Kristian, der skal bære partiet ind på Christiansborg, fastslår han. "Stemmespild" er ikke et ord, han og Thorkild Juhl gider høre. - Man skal stemme med hjertet; ellers er det ikke noget værd, siger Thorkild Juhl.

Foto: Mads Dalegaard Kandidaten tjekker, om plakaten hænger som den skal. Det gør den selvfølgelig! Foto: Mads Dalegaard

Genbrugsplakater Mens Dagbladet taler med de to, ankommer en høj mand på cykel. Det er kandidaten, Kristian Andersen selv, der er ude for at se, hvordan det skrider fremad med plakatopsætningen. Han er en travl mand for tiden; dagen forinden måtte han jonglere med tre medier på samme dag. - Så er man godt træt i hovedet, når man kommer hjem til aftensmaden, siger han. Derfor sætter han også enormt pris på det arbejde, Erik Nielsen og Thorkild Juhl gør. - Det betyder rigtig meget, at nogen bakker én op. Nogen gør det økonomisk, andre som anbefalere og andre igen sætter plakater op, og hjælper med alt det praktiske. Det betyder noget for ens tro på projektet, at man ikke står alene. Men det betyder også, at man kan koncentrere sig om lave politik, siger Kristian Andersen. - Her er jeg nok privilegeret sammenlignet med andre af vore kandidater, fordi vi her på egnen har så mange, der ikke går af vejen for at gøre et stykke frivilligt arbejde. Imens vi snakker, er Erik Nielsen og Thorkild Juhl forsvundet med trappestige, strips og bidetang. De mangler stadig at sætte en håndfuld plakater op ...

Foto: Mads Dalegaard For en travl folketingskandidat betyder det meget, at han har gode folk til at hjælpe med det lavpraktiske som at hænge plakater op. Det frigiver tid til at "lave politik".